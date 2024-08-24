Ефимов: Началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии метро

На строящейся Рублево-Архангельской линии метро началась подготовка к проходке правого и левого перегонных тоннелей между станциями «Звенигородская» и «Шелепиха». Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Протяженность каждого тоннеля между строящейся станцией “Звенигородская” Рублево-Архангельской линии метро до соседней “Шелепихи” составит около 550 метров. Примерно 350 из них пройдет тоннелепроходческий комплекс “София” диаметром шесть метров. Оставшиеся 200 метров каждого из тоннелей будут пройдены горным способом», – рассказал заммэра.

По словам Ефимова, строители завершили разработку котлована и устройство монолитных конструкций монтажно-щитовой камеры и приступили к сборке тоннелепроходческого комплекса.

Проходка стартует осенью. Проведенные работы обеспечат связку строящихся станций Рублево-Архангельской линии с уже готовым участком «Шелепиха» – «Деловой центр». Ранее он был частью Большой кольцевой линии, но в будущем войдет в состав новой ветки.

На стройплощадке, где появится станция «Звенигородская», сделаны ограждающие конструкции котлована, начались монтаж распорной системы и разработка грунта, добавил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

Строящаяся Рублево-Архангельская линия метрополитена тянется на северо-западе столицы под жилой и промышленной застройкой, парками и водоемами.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что Рублево-Архангельская линия улучшит транспортное обслуживание порядка 800 тысяч москвичей.

