Ефимов: Началась подготовка к фасадным работам в здании судов на юго-востоке Москвы
В юго-восточной части Москвы идёт возведение здания, которое в будущем займут Лефортовский и Таганский районные суды. На объекте уже закончили выполнять монолитные работы и теперь готовятся монтировать декоративный фасад, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Речь идёт о восьмиэтажном строении в Таможенном проезде — его общая площадь достигнет примерно 21 тысячи квадратных метров.
«Специалисты уже завершили монолитные работы надземной части и начали подготовку к монтажу декоративного фасада. Облицовку выполнят из стеклофибробетона отечественного производства. Всего планируется использовать более 2,5 тысячи таких элементов», – рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
Чтобы не нарушать сдержанный внешний вид здания, блоки систем кондиционирования разместят на крыше.
По словам руководителя Департамента гражданского строительства города Москвы Алексея Александрова, в новом здании сформируют удобную и современную инфраструктуру — как для работников судов, так и для посетителей. Строение разделят на две секции, у каждой будет своя входная группа: это поможет грамотно распределить потоки людей. В комплексе оборудуют 36 залов для судебных заседаний, а также кабинеты, переговорные комнаты, зоны отдыха и помещения для приёма пищи. Особое внимание уделят доступности: в здании предусмотрят безбарьерную среду для людей с ограниченной мобильностью.
Территорию рядом со зданием приведут в порядок: там появятся элементы малой архитектуры, зелёные насаждения и парковка.
Сдать объект в эксплуатацию рассчитывают в 2027 году. Ранее о планах переезда Таганского и Лефортовского районных судов в новое здание в Таможенном проезде заявлял мэр Москвы Сергей Собянин.
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