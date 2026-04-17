Ефимов: На западе столицы возвели медицинский центр
Многопрофильный медицинский центр построили в районе Проспект Вернадского. Его площадь составляет свыше 10 тысяч квадратных метров, заявил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.
«Инвестор возвел семиэтажный медицинский центр площадью около 10,3 тысячи квадратных метров по адресу: улица Лобачевского, дом 42, строение 7. Внутри разместились центр офтальмохирургии, кабинеты лучевой диагностики с новейшим оборудованием. Также здесь будут оказывать полноценную амбулаторную помощь врачи-специалисты, в их числе ортопеды, неврологи, кардиологи, хирурги, косметологи, дерматологи, психологи, стоматологи, гинекологи, отоларингологи, офтальмологи», - рассказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.
По его словам, там также предусмотрен дневной стационар с индивидуальными палатами. Медцентр рассчитан на 600 посещений в смену.
Здание находится рядом со станцией «Проспект Вернадского» Сокольнической линии метро. Медицинский центр дополнил уже существующую многопрофильную клинику «К+31».
В Департаменте градостроительной политики Москвы отметили, что при строительстве медцентра применялись передовые технологии, а его архитектура сочетает эстетику и функциональность. В процессе облицовки специалисты использовали алюминиевые кассеты, натуральный камень и металлические ламели. Также вокруг нового комплекса благоустроили территорию: проложили проезды и тротуары, установили скамейки для отдыха.
За реализацией проекта на всех этапах следили специалисты «Контроля Москвы». Инспекторы Мосгосстройнадзора провели 15 выездных проверок.
Вокруг нового здания провели комплексное озеленение территории: высадили хвойные и лиственные деревья, кустарники, разбили цветники, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.
Возведение в Москве соцобъектов соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
