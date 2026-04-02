Ефимов: На западе столицы реализуется самое большое количество проектов КРТ

Большая часть проектов комплексного развития территорий в Москве сегодня реализуется в Западном административном округе столицы. На территории площадью более сотни гектаров бывшие промзоны превратят в жилые кварталы с домами, детскими садами, школами, медучреждениями и другими объектами инфраструктуры. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

В ЗАО реализуется 24 проекта, которые охватывают более 130 гектаров депрессивных территорий. Шесть из них подразумевают реорганизацию площадок бывших промзон «Южное Очаково», «Фили», «Востряково», «Западная водопроводная станция» и «Кунцево», где сразу два таких объекта.

«Всего в рамках 24 проектов на западе столицы построят свыше трех миллионов квадратных метров недвижимости: более 1,7 миллиона квадратных метров жилья и почти 1,4 миллиона квадратных метров общественно-деловых и производственных объектов. В том числе в округе появятся новые детские сады, школы, здание для учреждения дополнительного образования, две подстанции скорой помощи и физкультурно-оздоровительный комплекс», — отметил Ефимов, слова которого приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Он добавил, что работа над преображением этих территорий даст городу дополнительно более 35 тысяч рабочих мест.

Проекты планировки территорий утвердили по семи проектам КРТ на западе столицы. Один из крупнейших из них — площадка бывшей промзоны «Кунцево» площадью почти 16 гектаров. На участке возведут порядка 600 тысяч квадратных метров жилой недвижимости, в том числе объект для программы реновации площадью более 156 тысяч «квадратов». Рядом расположатся объекты социальной инфраструктуры: детский сад и здание для учреждения дополнительного образования, а также постройки, в которых будут работать торговые точки, заведения общепита и службы коммунальной инфраструктуры, отметили в пресс-службе столичного Градостроительного комплекса.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, важный проект КРТ реализуют также в районе Тропарево-Никулино на Востряковском шоссе, где построят 44,5 тысячи квадратных метров недвижимости, включая подстанцию скорой помощи и общественно-деловой центр.

Программа комплексного развития территорий будет действовать в 11 западных районах: Дорогомилово, Раменки, Кунцево, Можайский, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, Фили-Давыдково, Филевский Парк, Очаково-Матвеевское и Проспект Вернадского. Комплексным развитием 19 из 24 проектов занимаются назначенные городом операторы. Работой по остальным территориям займутся правообладатели земельных участков и инвесторы, определенные по результатам торгов.

Реализация программы КРТ проходит по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Механизм призван создать более привлекательные городские пространства на месте бывших промзон и неэффективно используемых и незастроенных участков. На сегодняшний день программа на разных стадиях проработки и реализации включает почти 400 проектов общей площадью около 4,5 тысячи гектаров.

