Ефимов: На западе Москвы появится образовательный комплекс

Образовательный комплекс на 1250 мест построят в Можайском районе на западе столицы, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Образовательный комплекс общей площадью 24 тысячи квадратных метров появится на западе Москвы по адресу: проезд Загорского, владение 20. В нем запланированы два блока – детский сад на 150 мест и школа на 1100 учащихся. В настоящее время участок свободен от объектов капитального строительства», – отметил Ефимов.

В свою очередь председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская отметила важность появления подобных объектов в активно развивающихся районах столицы. По ее словам, образовательный комплекс будет возведен на участке площадью 2,45 гектара. Прилегающая территория будет озеленена и облагорожена, специалисты возведут на ней места для отдыха и прогулок младших групп, игровые и детские площадки.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с начала этого года в столице возвели 63 социальных объекта.

