Ефимов: На западе Москвы по реновации расселили жителей более 140 домов

На западе Москвы по реновации расселили жителей уже 145 домов, в новое жилье переехали более 9,3 тысячи семей, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Сегодня из 548 домов, включенных в программу, расселили уже 145 зданий. С начала реализации программы под заселение москвичам на западе Москвы передали свыше 50 современных жилых комплексов. Наибольшее число новостроек располагается в Можайском районе – 11 домов, в районе Проспект Вернадского еще 10 жилых комплексов и в Филях-Давыдкове восемь новых объектов», – рассказал он.

После расселения граждан старые здания демонтируют таким образом, что весь мусор сразу отправляется на переработку, эта технология получила название «умный снос». Далее эти участки город использует для строительства новых жилых зданий, также возводится необходимая инфраструктура для жителей районов. Отмечается, что участники программы получают новое жилье в том же районе.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала, что в рамках программы также появляется удобная инфраструктура, включая прогулочные зоны, спортивные и детские площадки. А первые этажи новостроек передают под магазины, аптеки и другие полезные сервисы.

Программа реновации реализуется с 2017 года, она затрагивает миллион граждан, расселение коснется более пяти тысяч домов в Москве. До этого глава города Сергей Собянин поручил удвоить темпы реализации программы. В целом столица остается лидером по объемам строительства.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, как программа реновации решает задачу создания безбарьерной среды для маломобильных граждан, прежде всего для людей с особенностями здоровья и пожилых москвичей.

