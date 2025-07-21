Ефимов: На западе Москвы будут реализованы 47 масштабных инвестпроектов

В Западном административном округе Москвы инвесторам и застройщикам предоставлены в аренду земельные участки площадью более 73 гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, эти участки выделены в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП).

«Сегодня на территории Западного административного округа девелоперы реализуют 47 МаИП, для которых выделены участки общей площадью более 73 гектаров. На разных стадиях сейчас находятся проекты строительства новых производств, объектов образования, спортивных и медицинских комплексов общей площадью около 1,7 млн квадратных метров», – сказал Ефимов.

Один из самых крупных участков площадью более 9 гектаров - на Рябиновой улице. Там появится промышленный парк.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева рассказала о социальных объектах, которые построят на 11 гектарах земли.

«В рамках 10 проектов появятся новые детские сады, школы, медицинские учреждения, предприятия бытового обслуживания. Общая площадь зданий составит около 120 тысяч квадратных метров», – отметила Соловьева.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что с начала 2020 года в столице построили 296 объектов образования.

