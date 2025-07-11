Ефимов: На востоке Москвы выделили участки для строительства двух производств

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в районах Новокосино и Косино-Ухтомский появятся современные производственные предприятия. Москва предоставила инвесторам два участка в аренду по льготной ставке, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С начала года на востоке столицы инвесторам выделено два участка в рамках МаИП для строительства производств по льготной ставке один рубль в год. Им предоставлено 1,86 гектара земли для возведения промышленного комплекса и предприятия по выпуску электронного оборудования», — сообщил заммэра.



Общая площадь объектов составит 34 тысячи квадратных метров. Новые производства обеспечат около 350 новых рабочих мест.

Масштабные инвестиционные проекты стимулируют промышленное и экономическое развитие территорий. В Косино-Ухтомском уже идет работа по созданию четырех производственных объектов - мебельных предприятий и комплекса по выпуску элементов электронного и осветительного оборудования. На этих производствах будут трудиться 570 человек.



В районе Новокосино для строительства современного промышленного комплекса выделено около одного гектара, где смогут разместиться несколько производств, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева. В Косино-Ухтомском выделен один гектар для строительства предприятия по выпуску электронной аппаратуры и осветительного оборудования.

Статус МаИП могут получить объекты, создание которых направлено на увеличение количества рабочих мест и рост инвестиций в экономику Москвы.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.

