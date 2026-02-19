Ефимов: На востоке Москвы по реновации расселили жителей более 200 домов

С 2018 года в восточной части Москвы в рамках программы реновации удалось расселить более 200 домов старого жилого фонда. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, из 1 062 домов, включённых в программу реновации на востоке столицы, уже освобождены 208 зданий.

«В новые квартиры с улучшенной отделкой переехали почти 35,4 тысячи человек. Под заселение москвичам в Восточном административном округе передали 68 современных жилых комплексов. Например, в районе Перово сдали 13 новостроек, а в Северном Измайлове – 11. Еще по семь многоквартирных домов начали заселять в районах Косино-Ухтомский и Богородское», – рассказал Ефимов.

Освобождённые дома демонтируют с применением технологии «умный снос», используемой исключительно в рамках программы реновации. Метод позволяет безопасно и экологично разбирать строения по частям, а образовавшийся строительный мусор направлять на переработку.

Как пояснил министр правительства Москвы, глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, программа охватила 12 районов востока столицы. Наибольшее число расселённых домов зафиксировано в Северном Измайлово (38 зданий), Измайлово (35 домов) и Перово (31 строение).

Чтобы сделать переезд максимально комфортным, город предоставляет переселенцам бесплатную помощь. Заказать услугу «Помощь в переезде» можно через портал mos.ru или в центрах информирования по переселению, расположенных на первых этажах новостроек.

По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьёвой, более половины переселенцев ВАО ранее жили в 104 расселённых домах трёх районов. В Северном Измайлове новосёлами стали примерно 7 400 москвичей, в Измайлове — почти 5 900 жителей, в Перово — 5 400 человек.

Город целенаправленно размещает новые дома поблизости от прежних мест проживания, чтобы люди не сталкивались с необходимостью переводить детей в другие школы и сады, менять поликлинику или искать новые магазины и сервисы.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общее число москвичей, переехавших или находящихся в процессе переезда по программе реновации, достигло 258 тысяч человек.

