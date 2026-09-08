Ефимов: На востоке Москвы по реновации расселено более 230 домов

В Восточном административном округе Москвы в рамках программы реновации жители более 230 старых домов получили новые квартиры, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Всего в округе по программе реновации планируется расселить 1062 объекта старого жилого фонда. Таким образом, в новые квартиры должны переехать более 209 тысяч человек», - рассказал он.



Он также подчеркнул, что старые дома демонтируют с помощью «умного сноса», что не наносит вреда окружающей среде. На их месте появляются современные ЖК с необходимой инфраструктурой для горожан. Жители получают квартиры с улучшенной планировкой, новые дома специалисты строят с учетом всех стандартов качества и безопасности.



Уточняется, что программа набирает темпы, на востоке города новые квартиры уже получили жители 12 районов. А для жителей процесс переселения ускоряет специальный сервис «Переезд по программе реновации» на портале mos.ru.



Со своей стороны, министр правительства Москвы, глава Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что в расселенных домах на востоке города проживали 37,8 тысячи граждан.



До этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в августе была запущена вторая очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, что также сказывается и на программе реновации. Программа функционирует в Москве с лета 2017 года, она затронет миллион жителей, расселение предусмотрено для более пяти тысяч домов. Отмечается, что столица сохраняет лидерство по объемам жилищного строительства среди регионов.

