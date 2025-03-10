Ефимов: На востоке Москвы инвесторы построят семь образовательных объектов

На востоке Москвы в период с 2025-го по 2027-й годы инвесторы возведут семь образовательных объектов. Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, их общая площадь превысит 33 тысячи квадратных метров. Ефимов добавил, что в них будет около 1,5 тысяч школьных и дошкольных мест.

«Новые здания появятся в районах Измайлово, Гольяново, Перово, Метрогородок. Инвесторы уже приступили к их возведению. Шесть учреждений передадут в столичную систему образования», - сообщил заммэра.

Отмечается, что новые объекты образовательной структуры дополнят социальную сферу в Москве как в местах с новой жилой застройкой, так и в уже сформированных районах. Министр правительства столицы, руководитель Департамента градостроительной политики города Владислав Овчинский рассказал, что в следующем году в Гольянове возведут детсад на 250 мест площадью около шести тысяч квадратных метров.

По его словам, в 2027-м году в том же районе девелопер построит здание образовательного комплекса площадью свыше восьми тысяч квадратных метров. В состав объекта войдут 125 дошкольных и 250 школьных мест, добавил Овчинский.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что инспекторы Комитета провели на образовательных объектах уже 17 выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполняемых работ. Контроль со стороны специалистов подведомственного Центра экспертиз обеспечивает качество и безопасность зданий после их ввода в эксплуатацию.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в Москве в 2024 году было построено почти 50 школ и детсадов, а также 14 объектов здравоохранения и около 20 спортобъектов.

