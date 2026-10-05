Ефимов: На верхнем уровне Крутицкой набережной благоустроят пешеходную зону

На верхнем уровне Крутицкой набережной вдоль домов 5–13 создадут 500-метровую пешеходную зону со смотровыми площадками. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В сентябре Сергей Собянин открыл движение по Крутицкой набережной и первому участку Симоновской набережной после реконструкции. Сейчас ведутся работы по благоустройству верхнего уровня Крутицкой набережной протяженностью 500 метров, специалисты производят укладку тротуарной плитки. Проектом предусмотрены амфитеатр и две смотровые площадки, с которых будет открываться живописный вид на реку и противоположный берег», — рассказал он.

Также Ефимов уточнил, что сейчас строится лестничный спуск на нижнюю часть набережной к наземному пешеходному переходу. Все работы должны быть завершены до конца года.

После открытия новых участков на левом берегу Москвы-реки непрерывную линию московских набережных продлили еще на 2,2 километра. В будущем Симоновскую набережную продлят еще до Третьего транспортного кольца.

В свою очередь руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Москвы Василий Десятков отметил, что на участке Симоновской набережной в районе жилого квартала построили променад протяженностью более километра. Территория озеленена и благоустроена, также там есть зона отдыха с качелями и шезлонгами, пешеходные и велосипедные дорожки.

Дорожный объект проходит процесс реализации в два этапа. Для первого Мосгосстройнадзор уже выдал разрешение на ввод в эксплуатацию, на втором сейчас еще идут работы. Всего инспекторы Комитета провели 26 выездных проверок, в ходе которых оценивали качество выполненного объема конструкций и использование материалов на соответствие проектным решениям.

