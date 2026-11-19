По его словам, уже закончены работы по обустройство свайного поля и ведется бетонирование фундаментной плиты, а в самом здании появятся кабинет для развивающих занятий, многофункциональный, музыкальный и физкультурный залы, а также медблок и пищеблок.



Ефимов указал, что индивидуальный стиль зданию обеспечат комбинация нескольких прямоугольных секций и окна разной высоты. Для отделки фасадов будут использованы контрастные по цвету и текстуре металлические кассеты серого и салатового тонов. Выразительной деталью станут перфорированные детские силуэты на стенах — они придадут зданию узнаваемость и подчеркнут его назначение как дошкольного учреждения для маленьких москвичей. Оформление помещений адаптировано под психологию и возраст воспитанников: в основе дизайна лежат спокойные пастельные и нейтральные цвета, дополненные деликатными акцентами и графикой на стенах. Грамотное расположение корпуса по сторонам света позволит эффективно использовать дневной свет и сохранять оптимальный микроклимат внутри — прохладу в летний зной и тепло в зимние морозы.



Прилегающую территорию ждет комплексное благоустройство и озеленение. Прогулочную зону организуют в глубине участка, на безопасном удалении от проезжей части. Там оборудуют девять отдельных игровых площадок для каждой из групп, связанных общей перголой. Плавные переходы между секциями помогут ребятам из разных групп легче знакомиться и общаться друг с другом.



Кроме того, во дворе появятся места для отдыха с теневыми навесами, две физкультурные площадки и парковка для колясок, велосипедов и санок рядом с центральным входом. Территорию закроют по периметру ограждением и отделят от улицы зеленым буфером, высадив деревья и кустарники.



Специалисты Мосгосстройнадзора следят за ходом строительства на участке площадью около 0,8 гектара на каждой стадии. Сотрудники ведомства уже завершили вторую инспекцию на объекте, проверив качество строительных работ и использованных материалов на соответствие утвержденному проекту.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении строительства детского сада, рассчитанного на 150 воспитанников, вблизи Аннинского лесопарка.

