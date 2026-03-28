Ефимов: На улице Маршала Воробьева появятся жилые дома и учебный комплекс в рамках КРТ

В московском районе Строгино произойдет модернизация трех участков в рамках комплексного развития территорий (КРТ). Правообладатели уже заключили договора с Департаментом градостроительной политики. Об этом сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

«Город заключил с правообладателями договор о комплексном развитии территорий площадью 10,24 га на улице Маршала Воробьева. Им предстоит освободить их от старых построек и возвести на этом месте около 324 тысяч кв м недвижимости», — рассказал вице-мэр Ефимов.

По его словам, жилые дома будут иметь площадь свыше 294 тысяч кв м, а еще 30 тысяч займут здания социальной и коммунальной инфраструктуры.

Как уточнили в пресс-службе Комплекса градостроительной политики и строительства, участки расположены недалеко от МКАД и станции «Строгино» Арбатско-Покровской линии метро. Правообладатели — ООО «Специализированный застройщик “Строй-МСК”», ООО «Специализированный застройщик “НеБо”» и ООО «Специализированный застройщик “СКС”». Срок выполнения работ — восемь лет.

Среди обязательств застройщиков — строительство учебно-воспитательного комплекса со школой на 950 мест и детским садом на 350 мест, - пояснили в столичном Департаменте градостроительной политики.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание современных кварталов города на месте бывших промзон и неэффективно используемых районов столицы. На данный момент в разной стадии реализации находятся почти 400 проектов, которые изменят облик почти 4,5 тысяч га Москвы. Эта работа контролируется мэром столицы Сергеем Собяниным.

