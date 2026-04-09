Ефимов: На улице Кржижановского построят жилье по проекту КРТ

В Юго‑Западном административном округе Москвы запустят ещё один проект в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). Информация об этом появилась на портале mos.ru, сообщил глава Комплекса градостроительной политики и строительства столицы Владимир Ефимов.

«На улице Кржижановского в Академическом районе создадут новое городское пространство. Под редевелопмент по проекту комплексного развития территории отведен участок площадью 1,21 гектара. На нем планируется построить жилой дом для реализации программы реновации», - отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса.

Проект предусматривает размещение на первом этаже помещений для предприятий торговли, общепита и бытовых служб — это позволит создать порядка 100 рабочих мест, а также обустройство подземного паркинга. В течение шести лет на участке построят около 42 тысяч квадратных метров современного жилья. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, во дворе оборудуют новые детские и спортивные площадки, проложат удобные подъездные дороги, добавили в Градостроительном комплексе Москвы.

Район, где пройдёт реорганизация, отличается хорошо развитой инфраструктурой, в том числе транспортной. В пешей доступности расположены станции метро «Профсоюзная» и «Академическая». Кроме того, поблизости находятся школы, поликлиника и больница имени Виноградова, частные медицинские и ветеринарные клиники, физкультурно‑оздоровительные комплексы и фитнес‑центры, бизнес‑центр, кафе, аптеки и магазины.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, участок подобрали с учётом потребностей местных жителей в необходимой инфраструктуре.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил комплексное развитие четырёх неэффективно используемых участков в Можайском районе.



Всего в столице сейчас прорабатывают и реализуют почти 400 проектов КРТ общей площадью около 4,5 тысячи гектаров. Они охватывают бывшие промзоны, неэффективно используемые и незастроенные участки — на их месте создают современные городские пространства, органично вписывающиеся в общую структуру города. Программа реализуется по поручению Сергея Собянина.

