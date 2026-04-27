Ефимов: На улице Героев-Панфиловцев более 700 москвичей начали осмотр квартир по реновации

В Москве в Северном Тушине в рамках реновации свыше 700 горожан из дома строго жилого фонда на Туристской улице начали поэтапный осмотр новых квартир. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о новостройке на улице Героев Панфиловцев. Отмечается, что недалеко от объекта есть Центр информирования по переселению, куда можно обратиться по всем вопросам о переезде. По словам политика, всего в Северном Тушине планируется расселить 60 домов старого жилого фонда.

«Новые квартиры в рамках программы реновации получат ориентировочно 18,9 тысячи москвичей», - приводит слова Ефимова пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.

В Департаменте градостроительной политики уточнили, что возведенная на месте сноса двух ветхих домов новостройка состоит из трех корпусов с 325 квартирами общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Отмечается, что в подъездах обустроили помещения для консьержей, колясочные и лифты.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева сообщила, что предложения равнозначных квартир в доме 49 на улице Героев Панфиловцев жители дома 19, корпуса 4 на Туристской улице получили в конце марта, а возможность осмотреть жилье и приступить к оформлению необходимых для переезда документов появилась у них с 20 апреля.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин поручил увеличить темпы реновации в Москве вдвое и рассказал, что в 70 районах города обновили инженерную инфраструктуру в рамках этой программы.