Ефимов: На юго-западе Москвы начинается переселение порядка 700 жителей пяти домов

Предложения новых квартир по реновации 10 декабря получили свыше 170 москвичей на юго-западе города, порядка 500 жителей района приступят к переселению в следующие три недели. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В декабре в новостройку по адресу: улица Кедрова, дом 16, корпус 3, начинают переселение почти 700 человек. Ранее они жили в трех пятиэтажках на Большой Черемушкинской улице и двух четырехэтажных домах на улицах Шверника и Гримау. Всего по программе реновации в Академическом районе предстоит переселить 4,3 тысячи жителей 19 старых зданий», – отметил он.

По словам Ефимова, порядка 2,9 тысячи москвичей из 14 расселяемых домов уже стали правообладателями новых квартир. С началом расселения домов на улицах Гримау, Шверника и Большой Черемушкинской улице в районе будет закончен первый этап реализации программы реновации.

Глава столичного Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что 10 декабря столица направила письма с предложениями квартир более чем 170 жителям дома 6, корпус 2, на Большой Черемушкинской улице и дома 2, корпус 2, на улице Шверника. Они смогут приступить к осмотру жилья и задать интересующие вопросы с 12 декабря. По словам Гамана, аналогичные письма в декабре получат жители дома 16 на улице Гримау, а также москвичи, которые проживают в корпусах 1 и 3 дома 6 на Большой Черемушкинской улице.

На придомовой территории нового дома обустроены зоны для отдыха горожан, детские и спортивные площадки. Глава Департамента градостроительной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что новостройка на улице Кедрова рассчитана на 581 квартиру, их площадь достигает почти 33 тысячи «квадратов». Три квартиры оборудованы для маломобильных граждан, в подъездах размещены колясочные и помещения для консьержей. В шаговой доступности находятся станции метро «Академическая» и «Профсоюзная», а также детсады, школы и городская поликлиника.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для реализации программы реновации в проекте бюджета на три года заложили 1,2 триллиона рублей. Программа затрагивает порядка миллиона москвичей и предусматривает расселение 5 176 домов. Только за прошлый год под заселение было передано 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тысяч человек. Сергей Собянин поручал нарастить темпы реализации программы в два раза.

