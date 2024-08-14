Ефимов: На юго-востоке столицы реорганизуют 14 площадок по программе КРТ
Инвесторы и назначенные городом операторы приступили к осуществлению 14 проектов комплексного развития территорий (КРТ) в ЮВАО, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что Юго-восток Москвы считается одним из лидеров по количеству реализуемых проектов КРТ.
«Здесь ведется реорганизация 14 площадок общей площадью 212 гектаров. Инвесторы и операторы КРТ построят на них свыше 5,4 млн квадратных метров недвижимости. В результате будет создано более 49 тысяч рабочих мест», – отметил Ефимов.
Он подчеркнул, что инвестиции в проекты составят примерно 1,6 трлн рублей, а ежегодный доход в бюджет – 100 миллиардов рублей.
Площадки под застройку находятся на территориях бывших промзон «Волгоградский проспект», «Серп и Молот», «Грайвороново» и других.
Глава Департамента городского имущества Максим Гаман заявил, что согласно проектам, в ЮВАО возведут более 3,1 млн квадратных метров жилья, из которых 324 тысяч квадратных метров предназначено для программы реновации и других нужд. Помимо этого, там построят более 1,7 млн квадратных метров деловой недвижимости и более 504 тысяч квадратных метров производств.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru