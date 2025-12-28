Ефимов: На юго-востоке Москвы расселили свыше 170 домов по реновации
В девяти районах Юго-Восточного административного округа Москвы с начала реализации реновации расселили 176 старых домов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он напомнил, что первый пятиэтажный дом на улице Шумилова на юго-востоке города был расселен в рамках программы еще в 2021 году. Заммэра также сообщил, что в новые квартиры уже переехали 11,8 тысячи семей.
«Всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 164 тысяч москвичей», - сказал Ефимов.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что по реновации расселяют дома сразу в девяти районах округа. В частности, добавил политик, в Люблине в новые ЖК уже переехали жители 51 здания, в Нижегородском и Кузьминках расселили по 30 домов, а в Лефортове — 20.
Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил об увеличении темпов программы реновации в городе.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Гендиректор МАГАТЭ заявил о перемирии между Россией и Украиной в районе ЗАЭС
- «Мосфильм. Золотая коллекция» назвал 10 любимых новогодних кинолент
- Долина выложила грустную песню после переезда из квартиры в Хамовниках
- СМИ: Прохожие спасли провалившихся под лед детей в Балашихе
- Новогодние шоколадные подарки для детей в России подорожали на 15%
- СМИ: Российская налоговая выставила рэперу-иноагенту Моргенштерну новый счёт
- Вулкан Этна на Сицилии выбросил лаву на высоту 400 метров
- Ушла из жизни Брижит Бардо
- Лавров пообещал «сокрушительный ответ» в случае агрессии против РФ
- В аэропортах «Шереметьево» и «Внуково» задержали почти 300 рейсов из-за БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru