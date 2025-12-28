Ефимов: На юго-востоке Москвы расселили свыше 170 домов по реновации

В девяти районах Юго-Восточного административного округа Москвы с начала реализации реновации расселили 176 старых домов, рассказал заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он напомнил, что первый пятиэтажный дом на улице Шумилова на юго-востоке города был расселен в рамках программы еще в 2021 году. Заммэра также сообщил, что в новые квартиры уже переехали 11,8 тысячи семей.

«Всего в ЮВАО предстоит расселить 818 домов старого жилого фонда. Новые квартиры получат более 164 тысяч москвичей», - сказал Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский уточнил, что по реновации расселяют дома сразу в девяти районах округа. В частности, добавил политик, в Люблине в новые ЖК уже переехали жители 51 здания, в Нижегородском и Кузьминках расселили по 30 домов, а в Лефортове — 20.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил об увеличении темпов программы реновации в городе.

ФОТО: Владимир Ефимов / Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
ТЕГИ:МоскваСтроительствоРеновация Жилья

