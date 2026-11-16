Ефимов: На юго-востоке Москвы построят здание полиции

В Москве построят современное здание отдела МВД и контрольно-пропускного пункта к нему на юго-востоке города в районе Выхино-Жулебино. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Речь идет о четырехэтажном здании отдела МВД по адресу: Ферганский проезд, владение 6. Общая площадь объекта вблизи станции «Юго-Восточная» Некрасовской линии метро составит около 6,2 тысячи квадратных метров.

«Архитектурная концепция предусматривает светлую цветовую гамму и стилистику простых и строгих геометрических форм. Для отделки используют современные износостойкие материалы, в том числе стеклофибробетон и гранит», - приводит слова Ефимова пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Он добавил, что на главном фасаде полицейского отдела установят объемную надпись «Полиция» из нержавеющей стали и герб ГУ МВД России по городу Москве. Наружные лестницы и площадки здания будут облицованы керамогранитной плиткой, а козырек над входами — металлическими кассетами с текстурой дерева. Остальные козырьки будут выполнены из закаленного стекла «триплекс». К тому же в рамках проекта предусмотрен комфортный вход для маломобильных граждан.

На прилегающей к новому полицейскому участку территории оформят проезд для автомобилей и пожарной техники, тротуары, автостоянку, место для отдыха с малыми архитектурными формами и площадку для построения личного состава отдела. Там также высадят деревья и разобьют газон.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин напомнил, что с 2010 года было введено в эксплуатацию более 30 зданий полиции, а в 2027–2031 годах планируется построить еще 21.