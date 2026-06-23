Ефимов: На юго-востоке Москвы построят кварталы со спортивными объектами по КРТ
В Нижегородском районе Москвы реорганизуют более 10,6 гектара участков бывших промзон «Волгоградский проспект», «Грайвороново», «Карачарово» и «Серп и Молот» в рамках реализации четырех проектов комплексного развития территорий (КРТ). Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Здесь планируется построить около 194 тысяч квадратных метров недвижимости, из которых более 134 тысяч квадратных метров придется на общественно-деловые объекты: гостиницу, спортивно-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс, хоккейный центр. Еще почти 60 тысяч квадратных метров отведут под жилье», – заявил он.
По словам Ефимова, строительство новых объектов позволит создать более 3,1 тысячи рабочих мест. При этом уточняется, что проекты КРТ в промзонах «Карачарово», «Грайвороново» и «Волгоградский проспект» намерены реализовать за пять лет, а на редевелопмент территории в промзоне «Серп и Молот» потребуется четыре года.
Как сообщили в Департаменте градостроительной политики столицы, планировочная документация уже утверждена по двум из четырех проектов КРТ. В промзоне «Серп и Молот» появится общественно-деловой центр с паркингом. В промзоне «Карачарово» сформируют полноценный квартал с офисами, гостиницей и торговым центром. Там также построят спортивно-развлекательный центр, физкультурно-оздоровительный комплекс и офисное здание.
В рамках проекта КРТ на Новохохловской улице городской оператор построит ЖК для реализации программы реновации, а на участке бывшей промзоны «Грайвороново» возведут свыше 26,6 тысячи квадратных метров жилья и современный хоккейный центр.
На данный момент на Перовском шоссе и улице Золоторожский Вал на стадии строительства находятся пять жилых домов и административно-деловой центр. Получив извещение о начале работ от застройщика, инспекторы Мосгосстройнадзора формируют программы контрольно-надзорных мероприятий. Специалисты уже провели 23 выезда.
Программа КРТ позволяет создавать привлекательные городские кварталы на месте неэффективно используемых и незастроенных участков. В Москве на разных стадиях реализации находится более 420 подобных проектов. Программу реализуют по поручению мэра столицы Сергея Собянина.
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