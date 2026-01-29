Ефимов: На юге Москвы построят спорткомплекс с тремя бассейнами

В Москве за счет средств городского бюджета построят многофункциональный спортивный комплекс с тремя бассейнами в рамках программы «Спорт Москвы» в районе Москворечье-Сабурово. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Многофункциональный спортивный комплекс площадью более 11,8 тысячи квадратных метров возведут в районе Москворечье-Сабурово по адресу: улица Москворечье, дом 4, корпус 1», - уточнил заместитель мэра. По его словам, уже началась подготовка площадки для строительства, также продолжается разработка рабочей документации.

Ефимов отметил, что спорткомплекс с залом сухого плавания, зонами для прыжков в воду и тремя бассейнами длиной 52, 25 и 10 метров смогут посещать до 2,7 тысячи человек в день.

Современный многофункциональный спортивный комплекс будет построен неподалеку от станций метро «Каширская» и «Кантемировская» в рамках Адресной инвестиционной программы.

Глава столичного департамента гражданского строительства Алексей Александров рассказал, что здание спорткомплекса приспособят для посещения маломобильными гражданами.

Возведение подобных социальных объектов в Москве соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

