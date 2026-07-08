Ефимов: На юге Москвы под заселение по реновации передали 40 новостроек

В Южном административном округе Москвы с начала реализации программы реновации передали под заселение 40 новых многоквартирных домов, рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Больше всего такого жилья в Царицыне – почти 195 тысяч квадратных метров. На втором месте Нагорный район, где площадь переданных городом новостроек составила более 60 тысяч квадратных метров», – сообщил он.

Как напомнил Ефимов, в рамках реализации программы реновации горожанам предоставляют новое жилье в тех же районах, где проживали ранее. При этом квартиры с улучшенной планировкой передают под заселение с готовой отделкой.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева со своей стороны отметила, что в районе Царицыно квартиры в 14 современных ЖК получили уже более 7,9 тысячи москвичей из 36 старых домов. В Нагорном документы, которые необходимы для переезда, оформили более 2,7 тысячи горожан из 19 расселяемых зданий, а в Нагатинском Затоне – около 2,1 тысячи человек из девяти старых домов.

Рядом с новостройками находится вся необходимая социальная инфраструктура, включая школы, детские сады и поликлиники.

При этом в Департаменте градостроительной политики столицы уточнили, что под программу реновации на юге Москвы попали 378 объектов старого жилого фонда, около трети зданий уже полностью расселены.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в Щербинке по реновации в новостройку на улице Чапаева переедут 147 жителей трех домов старого фонда.

Программа реновации, утвержденная в августе 2017 года, предусматривает расселение более пяти тысяч домов. Ранее Собянин поручал ускорить темпы ее реализации вдвое.

