Ефимов: На участке бывшей промзоны в Восточном Дегунине возведут технопарк

В Москве на участке бывшей промзоны «Вагоноремонт» в Восточном Дегунине по программе комплексного развития территорий инвестор возведет технопарк. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов.

Он отметил, что Москва окажет содействие в его создании и развитии.

«Столица развивает инновационную инфраструктуру, размещая технопарки. Такие площадки привлекают представителей научной сферы и бизнеса, а также помогают создавать рабочие места для высококвалифицированных специалистов», - рассказал заммэра.

По его словам, на части бывшей промзоны «Вагоноремонт» в ходе комплексного развития территории в течение пяти лет инвестор построит технопарк площадью не менее 67 тысяч квадратных метров. При этом он вправе рассчитывать на помощь города в плане привлечения резидентов для работы в технопарке, а также в передаче опыта по эффективному функционированию управляющей компании для обслуживания его экосистемы.

По словам главы столичного департамента городского имущества Максима Гамана, на месте бывшей промзоны в Восточном Дегунине появится городской квартал, в котором предусмотрена жилая застройка площадью 165 тысяч квадратных метров и объекты, направленные на создание рабочих мест и развитие инфраструктуры района.

«Помимо технопарка, там появится производство, логистический центр, спортивный комплекс с бассейном и другие объекты», – добавил глава департамента.

Редевелопмент участка площадью свыше 18 гектаров выполнит ООО «Специализированный застройщик «АртСтрой», входящий в группу компаний «Основа». Благодаря реализации проекта по комплексному развитию территорий в районе появится более четырех тысяч новых рабочих мест.

Президент ГК «Основа» Александр Ручьев подчеркнул, что этот проект станет одним из приоритетных объектов, который будет реализован на высоком качественном уровне.

«В реализацию проекта планируем инвестировать 32 миллиарда рублей. При содействии Москвы мы создадим здесь все условия для развития малого и среднего бизнеса, а также небольших российских производств», – добавил Ручьев.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что городская программа КРТ отметила четырехлетие.

