Ефимов: На участке бывшей промзоны Огородный проезд реализуют три проекта КРТ
На участке бывшей промзоны "Огородный проезд" на разных стадиях реализации находятся три проекта комплексного развития территорий (КРТ), сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Он отметил, что в рамках реализации трех проектов КРТ на территории бывшей промзоны «Огородный проезд» будут построены жилые дома и бизнес кварталы. После окончания проекта будет создано около 8,9 тысячи рабочих мест.
«Всего там появится более 880 тысяч квадратных метров различной недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадок составят 238,6 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,1 млрд рублей», - рассказал Ефимов.
Площадки находятся на северо-востоке столицы в районах Марьина Роща и Бутырский и обладают хорошей транспортной доступностью.
Глава Департамента городского имущества Максим Гаман в свою очередь заявил, что самый крупный проект реализуется компанией ООО «К-Инвест». На застраиваемых участках появится почти 511,6 тысячи квадратных метров жилья, а также 241,9 тысячи квадратных метров бизнес-зданий. Также там расположится образовательный комплекс на 650 человек и 300 воспитанников, физкультурно-оздоровительный объект, отель, скалолазный центр и современные производства.
По программе КРТ в Москве создаются многофункциональные кварталы на месте бывших промзон и заброшенных территорий.
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