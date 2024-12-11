Ефимов: На участках двух бывших промзон появятся 11 школ и детсадов

На месте экс-промзон «Южное Очаково» и «Северное Очаково», суммарная площадь которых превышает 650 га, будут построены 11 образовательных учреждений. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«В общей сложности на бывших производственных территориях построят четыре школы, шесть детских садов и блок начальных классов. Суммарная площадь этих объектов составит около 130 тысяч квадратных метров. Новые образовательные корпуса смогут посещать более шести тысяч учеников и воспитанников. После завершения строительства все школы и детские сады планируют передать в систему столичного образования», — добавил вице-мэр.

На месте бывших промзон сейчас расположены крупные административные комплексы, общественно-производственные здания и объекты городской инженерной инфраструктуры. После редевелопмента на их месте появятся комфортные городские кварталы с жилыми домами, а также социальной, коммерческой и деловой инфраструктурой.

В частности, по словам министра столичного правительства, главы Департамента градостроительной политики города Москвы Владислава Овчинского, сейчас в проезде Стройкомбината строится школа на 1100 мест, а на Озерной улице появится детсад для 150 воспитанников. Общая площадь всех 11 образовательных учреждений составит 27 тысяч «квадратов».

Объекты возводятся в рамках договоров участия в развитии инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. Ход работ контролирует Мосгосстройнадзор. На трех объектах уже начаты работы, на одном из них ведомство проводит уже четвертую выездную проверку, а по двум другим составлены индивидуальные программы контрольно-надзорных мероприятий.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о строительстве в районе Очаково-Матвеевское жилых домов, социальных и производственных объектов общей площадью свыше 3,4 млн квадратных метров.

