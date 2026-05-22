Ефимов: На Центральном московском ипподроме завершается строительство конюшен
Специалисты продолжают реконструкцию Центрального московского ипподрома и на данный момент завершают работы на территории конного двора с конструктивными элементами 12 конюшен. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Конный двор станет неотъемлемой частью обновленного Центрального московского ипподрома и будет включать конюшни для скаковых лошадей на 282 головы, для беговых – на 600 голов, гостевого конного двора на 100 мест, ветеринарный блок с карантинной конюшней для 24 животных, а также манеж для иппотерапии с конюшней на восемь голов. Работы по устройству фундаментов, вертикальных конструкций и кровли выполнены более чем на 90 процентов», — отметил он.
Среди новых объектов будет ветеринарная клиника площадью 2,1 тысячи кв м, в которой откроют послеоперационные, кабинет врача, аптеку, инвентарную, кормокухню, процедурные, комнату рентгенодиагностики, а также кабинет УЗИ. Сотрудники, в свою очередь, получат комнату отдыха.
Проект предусматривает создание изолятора на восемь голов, где будут размещаться лошади, нуждающиеся в медицинской помощи. В этом же здании запланирован кабинет дежурного врача, пост конюха и два денника-бокса с отдельными входами с улицы, кормокухня и другие помещения.
Руководитель Департамента гражданского строительства города Москвы Алексей Александров, в свою очередь, указал, что в ходе реконструкции на конном дворе появится здание допинг-контроля и реабилитационный центр для восстановительных процедур.
Комплексное восстановление Центрального московского ипподрома предусматривает возведение современного многофункционального пространства для коневодства и любителей конного спорта. Прилегающая территория также будет благоустроена и озеленена.
Ранее глава Москвы Сергей Собянин сообщил о прогрессе в ходе работ по комплексной реконструкции Центрального московского ипподрома.
