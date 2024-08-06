Ефимов: На торги выставлено право на комплексное развитие участка в Коптеве

Право на реорганизацию участка в проезде Черепановых выставили на торги, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов

По его словам, заявки на участие принимаются до 9 сентября, проведение аукциона запланировано на 17 сентября. На участке намерены построить современный общественно-деловой квартал.

«Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения – в 264 миллиона рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано более 700 рабочих мест», – пояснил Ефимов.

Новые объекты разместятся у платформы Лихоборы Московского центрального кольца (МЦК) и третьего Московского центрального диаметра. По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, инвестор сможет построить более 26 тысяч квадратных метров недвижимости.

«Проектом предусмотрено сохранение в том числе катка, который сейчас находится на участке», – добавил он.

Стартовая стоимость лота превышает 12,9 миллиона рублей. В торгах смогут принять участие все лица, соответствующие заявленным требованиям. Также подать заявку на участие в аукционе имеют возможность и собственники имущества, уже расположенного на этой территории.

Комплексное развитие территорий позволяет строить в столице многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон. На данный момент на разных стадиях реализации находятся 236 подобных проектов.

