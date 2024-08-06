Ефимов: На торги выставлено право на комплексное развитие участка в Коптеве
Право на реорганизацию участка в проезде Черепановых выставили на торги, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
По его словам, заявки на участие принимаются до 9 сентября, проведение аукциона запланировано на 17 сентября. На участке намерены построить современный общественно-деловой квартал.
«Инвестиции в реализацию проекта оцениваются в 5,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект после его завершения – в 264 миллиона рублей. По итогам редевелопмента участка будет создано более 700 рабочих мест», – пояснил Ефимов.
Новые объекты разместятся у платформы Лихоборы Московского центрального кольца (МЦК) и третьего Московского центрального диаметра. По словам министра правительства столицы, главы департамента городского имущества Максима Гамана, инвестор сможет построить более 26 тысяч квадратных метров недвижимости.
«Проектом предусмотрено сохранение в том числе катка, который сейчас находится на участке», – добавил он.
Стартовая стоимость лота превышает 12,9 миллиона рублей. В торгах смогут принять участие все лица, соответствующие заявленным требованиям. Также подать заявку на участие в аукционе имеют возможность и собственники имущества, уже расположенного на этой территории.
Комплексное развитие территорий позволяет строить в столице многофункциональные городские кварталы на месте бывших промышленных зон. На данный момент на разных стадиях реализации находятся 236 подобных проектов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Диетолог Ефимова рассказала, как есть шоколад и не поправляться
- Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
- Заболеваемость COVID-19 в России выросла на 28,2% за неделю
- «Яндекс» запустил сервис бюджетного такси «Везет»
- СМИ: В жилом доме в районе Фили-Давыдково в Москве произошел взрыв
- Зеленский назвал целью Киева подготовку базы для окончания конфликта
- В России средняя стоимость новых авто снизилась до 3,57 млн рублей
- Президент Азербайджана и Шойгу встретились в Баку
- Волочкова предложила Пугачевой вернуться на родину
- ВСУ попытались прорваться в Курскую область
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru