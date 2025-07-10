Ефимов: На торгах определились инвесторы для реализации четырех МаИП в Москве

Город определил в ходе открытых торгов предпринимателей, которые займутся реализацией в трех московских административных округах четырех масштабных инвестпроектов (МаИП). Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«По результатам торгов на право заключения соглашений о реализации масштабных инвестпроектов определены предприниматели, которые смогут арендовать четыре земельных участка общей площадью 2,9 гектара. Два из них – для размещения общественно-деловых комплексов в административно-деловом центре “Коммунарка”, еще два – для строительства объектов производственного назначения в Юго-Восточном и Восточном административных округах. Всего победители аукционов должны возвести почти 106 тысяч квадратных метров недвижимости», – отметил вице-мэр.

Механизм МаИП действует во всех столичных административных округах с 2016 года.

Развитие МаИП формирует современные производственные кластеры и создает новые рабочие места. В частности, на востоке и юго-востоке Москвы ввели производства в пищевой и строительной отраслях. Это позволило обеспечить работой 105 человек. В ближайшие годы в ВАО и ЮВАО откроются еще 16 производств суммарной площадью свыше 460 тысяч «квадратов», работу получат около 7000 человек.

Статус МаИП могут получить социальные учреждения, инновационные центры, производственные комплексы, деловые, спортивные, транспортные учреждения и иные объекты.

В свою очередь министр столичного правительства, глава Департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева заявила, что торги на право реализации МаИП проходят с 2024 года, что позволяет уменьшить сроки реализации проектов и увеличить круг потенциальных инвесторов. Победителям торгов достаются подготовленные участки, для которых установлены виды разрешенного использования. Согласно заключенным соглашениям, на территории Москвы появятся свыше 86 тысяч торгово-офисных пространств, а также порядка 20 тысяч квадратных метров промышленной недвижимости.

Данные о земельных участках, выставленных на торги, размещаются на Инвестиционном портале Москвы. Организатор торгов — столичный Департамент по конкурентной политике.

Ранее московский мэр Сергей Собянин рассказал об активном развитии собственных производственных комплексов в Москве.

Электронные сервисы для предпринимателей развиваются согласно нацпроекту «Экономика данных».

