Ефимов: На территории бывших промзон в 2024 году возвели 10 соцобъектов
Инвесторы построили в российской столице за 2024 год 10 объектов социальной инфраструктуры на территории бывших промышленных зон в рамках их преобразования. Такую статистику привел заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В прошлом году на территории бывших промзон девелоперы построили 10 новых объектов социальной инфраструктуры общей площадью около 77 тысяч квадратных метров. Среди них – пять новых школ и детских садов, четыре физкультурно-оздоровительных комплекса и один музей. На образовательную инфраструктуру пришлось почти 40 тысяч квадратных метров, на спортивную – около 24 тысяч, а на музей – более 13 тысяч», – уточнил заммэра.
Москва и инвесторы преобразуют бывшие промзоны в территории с современной и комфортной городской средой. Там появляются дошкольные учреждения и средние учебные заведения, физкультурно-оздоровительные комплексы, новое комфортное жильё, объекты деловой инфраструктуры.
Так, как рассказал глава Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, в бывшей промзоне «Люблино» в уходящем году возвели детский сад, в производственной зоне «Коровино» построен физкультурно-оздоровительный центр с пятью бассейнами. Ход таких работ контролирует Мосгосстройнадзор. Как сообщили в ведомстве, в общей сложности инспекторы провели около ста выездных проверок хода и качества строительства. По мере готовности объектов оформлены разрешения на ввод их в эксплуатацию.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru