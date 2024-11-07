Ефимов: На строящейся станции метро «ЗИЛ» монтируют светильники
Строители приступили к установке архитектурного освещения платформенной части станции «ЗИЛ» Троицкой линии метрополитена, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Строительная готовность станции составляет 76%. Полностью готовы основные конструкции платформы. Строители приступили к архитектурной отделке. В настоящее время на платформенном участке ведется монтаж освещения. На станции «ЗИЛ» на потолочные кронштейны устанавливают 14 трехметровых светильников. Они произведены отечественным предприятием», – сказал он.
Разнообразные светодиодные приборы используют в пассажирских зонах и в платформенной части. Они неприхотливы в обслуживании, экономичны и дают спектр освещения, который близок к природному. Глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков отметил, что также идет устройство других инженерных систем – укладка слаботочных и силовых линий, монтаж оборудования. По его словам, на станции «ЗИЛ» смонтировали свыше половины трубопроводов, насосного оборудования и вентиляционных установок. Внутренние системы водоотведения, водоснабжения, общеобменной и противодымной вентиляции и кондиционирования вестибюля готовы более чем на 80%.
Станция «ЗИЛ» была запроектирована с двумя пересадками – на одноименные станции МЦК и будущей Бирюлевской линии, что вместе создаст современный столичный вокзал. После открытия станции улучшится транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Даниловского района города, которые живут в зоне притяжения станции.
Возведение объектов метро находится на контроле Мосгосстройнадзора на всех этапах производственного цикла. Инспекторы комитета провели на площадке станции восемь контрольно-надзорных мероприятий с привлечением специалистов подведомственного Центра экспертиз. Они давали оценку ходу строительства, качеству используемых материалов и их соответствию утвержденному проекту.
Новая Троицкая линия будет проходить от станции МЦК «ЗИЛ» до города Троицка. Длина ветки составит свыше 43 км и будет иметь 17 станций. Она станет одним из самых протяженных радиусов метро Москвы и самым большим за МКАД. В зоне притяжения новой линии проживают более 1,5 млн человек.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве станции метро «ЗИЛ».
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