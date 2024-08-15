Ефимов: На строящейся станции метро «Академическая» продолжаются монолитные работы

В столице продолжается активное строительство станции «Академическая» Троицкой линии метро, сообщил заммэра Москы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«На будущей станции “Академическая” Троицкой линии метрополитена завершаются переустройство инженерных сетей и земляные работы – разработано более 170 тысяч кубометров грунта», - рассказал он.



Также Ефимов отметил, что строители уже положили более 14 тысяч кубических метров бетона, таким образом, монолитные конструкции станции готовы на треть.



Одновременно идет работа на двух притоннельных сооружениях Троицкой линии, которые расположены между станциями «Академическая» и «Вавиловская».



Глава Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов пояснил, что на водоотливной установке рабочие уже приступили к активной фазе замораживания грунтов. Тем временем на вентиляционной шахте заморозка грунтов уже сделана, там сооружают сбойки вентствола и метротоннеля.



Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков, в свою очередь, сообщил, что инспекторы комитета ведут оценку проводимых работ на каждом этапе сооружения подземных объектов. Так, за весь период строительства участка Троицкой линии, Мосгосстройнадзор провел уже девять выездных проверок.



Благодаря станционному комплексу «Академическая» в ТиНАО появится пересадка между новой Троицкой веткой и Калужско-Рижской линией метрополитена, что существенно сократит путь в исторический центр столицы для жителей округов.

