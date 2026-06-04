Ефимов: На стройобъектах городского заказа в Москве заняты более 100 тысяч человек

Крупные застройщики Москвы обеспечены постоянными заказами, а это тысячи рабочих на заводах и стройплощадках, заявил в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, на строительных объектах городского заказа в столице работают более 100 тысяч человек. В пиковые периоды их численность возрастает до 120-125 тысяч специалистов. При этом в городе есть трудности с квалифицированной рабочей силой.

«Однако благодаря масштабным проектам, таким как программа реновации и программа комплексного развития территорий (КРТ), город стал для строителей самым надежным заказчиком. Это позволяет компаниям планировать свои ресурсы не на один сезон вперед, а формировать профессиональные кадровые коллективы», - уточнил Ефимов.

Как подчеркнул заммэра, острой нехватки кадров в городе нет, и рынок труда чутко реагирует на экономическую ситуацию в стране. Конкуренция за квалифицированного специалиста существует всегда, но в Москве выдерживают темпы ввода новых объектов.

