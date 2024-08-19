Ефимов: На станции «Вавиловская» Троицкой линии метро завершаются монолитные работы
На станции «Вавиловская» Троицкой линии московского метро специалисты ведут внутреннюю отделку помещений и обратную засыпку котлована, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
По его словам, готовность монолитных работ на станции составляет 80%.
«Это позволило приступить к обратной засыпке котлована песчаным грунтом – уже достигнут объем около 10 тысяч кубометров», – отметил заммэра.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, скоро строители начнут отделку пассажирской зоны станции. На сегодняшний день завершаются устройство жесткого основания и монтаж верхнего строения пути в тоннелях, примыкающих к станции.
Генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций московского метро выступает АО «Мосинжпроект». Планируется, что Троицкая линия метро длиной порядка 43 километров соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городом Троицком.
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