Ефимов: На станции «Потапово» подали напряжение для пусконаладочных работ
Заканчиваются строительно-монтажные работы на станции «Потапово» (Сокольническая линия), для выполнения пусконаладочных работ на тягово-понизительную подстанцию подано напряжение. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В настоящий момент ведется монтаж кровли станции и устройство верхнего строения пути, отделочные работы и установка инженерного оборудования. Кроме того, выполняется благоустройство прилегающей территории. “Потапово” станет первой отапливаемой наземной станцией в Московском метрополитене. Общая готовность объекта – 85 процентов. Станцию планируется открыть до конца 2024 года», – отметил вице-мэр.
По новой технологии на станции появится больше вентиляционного оборудования. Это позволит нарастить приток теплого воздуха. Вместе с тем использование двойных стеклопакетов на путевых стенах и дополнительное утепление вестибюлей станции даст возможность максимально снизить теплоотдачу и избавиться от дальнейших сложностей с эксплуатацией.
По словам главы столичного Департамента строительства Рафика Загрутдинова, установка основного инженерного оборудования завершена на 88%, прокладка кабеля — на 85%. Он добавил, что ввод станции в эксплуатацию улучшит транспортное обслуживание Южного Бутова, западной части Щербинки и Коммунарки. Кроме того, будет существенно разгружена дорожная сеть южного сектора Москвы.
В свою очередь мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в результате открытия станции 37 тысяч москвичей смогут до 40 минут в день экономить на дороге.
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