Ефимов: На станции метро «Курьяново» готова треть ограждающих конструкций

На строящейся станции метро «Курьяново» идет устройство котлована, а также установка ограждающих конструкций, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Станция “Курьяново” входит в состав первого участка Бирюлевской линии. На ее стройплощадке идет устройство ограждающих конструкций будущего котлована для дальнейшей разработки грунта. Уже залито свыше 11 тысяч кубометров из около 33 тысяч кубометров бетона, что составляет треть общего объема», – рассказал Ефимов.



Также он отметил, что после готовности ограждений специалисты должны будут изъять более 200 тысяч кубометров грунта. Так, сейчас станция уже готова на 3%.



Станция «Курьяново» расположится между Батюнинским проездом и Проектируемым проездом № 5112. Сроки завершения строительства намечены на 2028 год.



На соседней станции «Москворечье» сейчас готовятся к работам основного цикла. Специалисты там уже занимаются устройством форшахты. На двух других станциях – «Лебедянской» и «Липецкой» – идут подготовительные работы. Сейчас рабочие там выносят электрокабель и перекладывают трубопроводы в зону строительства.



В Градостроительном комплексе Москвы напомнили, что в составе Бирюлевской линии протяженностью более 22 километров появится 10 станций с пересадками на Московское центральное кольцо, Замоскворецкую и Троицкую линии метро, Большую кольцевую, а также на поезда Павелецкого направления Московской железной дороги.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской линии метро. Он также рассказал о начале строительства станции метро «Южный порт».

