Ефимов: На станции метро «Крымская» началось строительство платформы и вестибюля

На будущей станции метро «Крымская» Троицкой линии возводят монолитные конструкции платформенного участка и одного из вестибюлей, заканчивается разработка грунта котлована, на ряде участков стартовала обратная засыпка. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Строящаяся станция «Крымская» Троицкой линии метро располагается между железнодорожными путями Московского центрального кольца и жилым кварталом Донского района. Сейчас здесь завершены земляные работы и разработка грунта котлована. Строительство идет в условиях сложной гидрогеологии. Для устройства ограждающих конструкций котлована были выполнены мероприятия по водопонижению. В настоящий момент строители приступили к возведению монолита платформы и восточного вестибюля. На сегодня уложено свыше семи тысяч кубометров бетона», – сказал он.



Так, на станции «Крымская» создадут два наземных вестибюля. В рамках реконструкции одноименной станции МЦК выполнят ее примыкание к западному вестибюлю станции Троицкой линии для удобной пересадки пассажиров. Глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры города Василий Десятков отметил, что в построенных к соседним станциям «Академическая» и «ЗИЛ» тоннелях идет устройство жесткого основания пути, монтаж инженерных сетей, а также создание сбоек с притоннельными сооружениями.



В столице уделяется особое внимание безопасности и качеству строительства технически сложных объектов метрополитена по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков рассказал, что на каждом этапе инспекторы комитета оценивают соблюдение требований охраны труда, организацию строительного процесса, а также проводят мониторинг состояния существующих наземных сооружений рядом с будущей станцией метро. По его словам, с начала работ на станции «Крымская» прошло 20 выездных проверок, в том числе при участии специалистов подведомственного Центра экспертиз для проведения инструментального контроля качества материалов и конструкций.



Ранее Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро.

