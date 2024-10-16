Ефимов: На станции «Корниловская» начались пусконаладочные работы подстанции
На станции «Корниловская» столичного метро начались пусконаладочные работы подстанции. О ходе работ рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На «Корниловской» активно проводят работы по устройству инженерных сетей. Проект включает 54 различные инженерные системы и почти 3,7 тысячи единиц основного оборудования. Тягово-понизительная подстанция станции, где приступили к пусконаладке, состоит исключительно из комплектующих отечественного производства», - отметил он.
По его словам, на данном этапе специалисты уже расположили основное оборудование, ведутся кабельные работы. Следующий этап - наладка и проверка высоковольтного оборудования.
Со своей стороны, глава Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков добавил, что на станции смонтировано уже 40% электрического и слаботочного кабеля.
А генеральный директор АО «Мосинжпроект» Сергей Жуков добавил, что подстанция считается энергетическим сердцем всего комплекса.
Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о строительстве участков Троицкой линии метро, продолжительность которой составляет более 43 километров.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru