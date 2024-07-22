Ефимов: На станции «Достоевская» появится пешеходный переход с траволаторами

На строящейся станции «Достоевская» Кольцевой линии московского метрополитена появится первый в столичном метро пешеходный переход с траволаторами, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Доступ пассажиров на платформу «Достоевской» обеспечат традиционные эскалаторы, а также новшество в московском метро – траволаторы. Их установят в 350-метровом пешеходном переходе, связывающем станцию с наземным вестибюлем на пересечении улицы Дурова с Олимпийским проспектом», – отметил Ефимов.

Станция «Достоевская» возводится с двумя вестибюлями: подземным и наземным. Подземный расположится под улицей Дурова, наземный – рядом с реконструируемым комплексом «Олимпийский». «Достоевская» Кольцевой линии станет пересадочной на станцию «Достоевская» Люблинско-Дмитровской линии столичного метрополитена.

По словам главы департамента строительства столицы Рафика Загрутдинова, «Достоевская» станет первой станцией, построенной на Кольцевой спустя 70 лет после полного запуска линии. На сегодняшний день завершено сооружение шахтных стволов, подходных и вспомогательных выработок. Специалисты приступили к строительству обходных тоннелей и камер переключения движения.

