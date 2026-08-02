Ефимов: На северо-западе Москвы строят новый корпус школы на 815 мест

В Северо‑Западном округе Москвы подходит к концу возведение нового корпуса Курчатовской школы. Учреждение сможет принять 815 учащихся. Об этом рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Пятиэтажное здание школы на 815 мест общей площадью 16,5 тысячи квадратных метров возводится по адресу: Волоколамское шоссе, владения 93–97. Объект находится в высокой степени готовности. Внутри здания активно ведется чистовая отделка, на прилегающей территории практически полностью выполнено благоустройство», – отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

После сдачи объекта его передадут системе столичного образования — он войдёт в состав масштабного образовательного комплекса.

Пространство внутри здания спроектировано по концепции «школы‑города»: вместо привычных протяжённых коридоров обустроены своеобразные «улицы» и большие зоны для отдыха и внеклассной работы. Ключевой деталью интерьера служит многоуровневый атриум на первом этаже.

В корпусе предусмотрены как стандартные, так и профильные учебные кабинеты. На втором этаже разместятся два спортзала, на третьем и четвёртом — медиатеки с пространствами для индивидуальных и коллективных занятий, а также лаборатории для исследовательской работы. Пятый этаж отведён под ИТ‑полигон; там же находится открытая терраса со смотровой площадкой. Территория вокруг школы отличается удачным расположением — к югу от участка тянется набережная Москвы‑реки.

Архитекторы стремились добиться эффекта «парящего» строения, вытянутого вдоль речного берега. Такой визуальный эффект создают увеличенные пролёты и смещённые внутрь несущие конструкции — из‑за этого верхние этажи будто зависают над землёй. На крыше обустроена эксплуатируемая терраса: её украсят озеленением и подсветкой, там планируют проводить занятия и мероприятия.

Строительство началось в сентябре 2023 года. Площадь проекта составляет 1,4 гектара.

Особое внимание уделено созданию доступной среды: в проекте учтены потребности учеников с ограниченными возможностями здоровья.

На территории школы обустроено спортивное ядро: круговая беговая дорожка, площадки для футбола, баскетбола и волейбола, зона для прыжков в длину. Благодаря перепаду высот здесь также появился амфитеатр с трибунами.

Ранее о строительстве нового корпуса Курчатовской школы упоминал мэр Москвы Сергей Собянин.

