Ефимов: На северо-западе Москвы появятся новые образовательные учреждения

На северо-западе Москвы в районе Покровское-Стрешнево построят три школы и четыре детских сада, которые затем передадут в городскую систему образования. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



По его словам, указанные объекты планируется ввести в эксплуатацию до 2033 года.



«В Покровском-Стрешневе на территории бывшего Тушинского аэродрома планируется построить два образовательных комплекса, объединяющих школы и детские сады, а также еще два детских сада и школу», – уточнил заммэра.



Ефимов также рассказал, что всего в этом районе появится 900 мест для дошкольников и 1825 мест для школьников.



«В настоящий момент в высокой стадии готовности находится школа на 825 мест, которую планируется достроить к концу 2024 года», - добавил заместитель мэра.



Четырехэтажное здание школы на 825 мест строится по авторскому проекту бюро ASADOV. За интересное пространственное решение школа получила Архитектурную премию Москвы.



Председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков отметил, что готовность школы на Волоколамском шоссе сейчас составляет 95%.



«С момента начала работ на площадке в мае 2022 года инспекторы провели девять контрольно-надзорных мероприятий», – подчеркнул председатель Мосгосстройнадзора.



В настоящий момент застройщик приступил к чистовой отделке. Кроме того, компания-застройщик ASTERUS уже передала на баланс города детский сад на 300 мест, в сентябре он принял первых воспитанников.



Главный архитектор столицы Сергей Кузнецов подчеркнул, что благодаря своей выразительности, здание детсада стало одним из ключевых элементов нового жилого района. Все учреждения образования в нём будут связаны безопасной пешеходной зоной, которая не пересекает проезжую часть.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о развитии социальной инфраструктуры на северо-западе Москвы.

