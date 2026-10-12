Ефимов: На северо‑западе Москвы появится здание полиции с ФОКом
В районе Щукино на северо‑западе Москвы разрешили строительство новых объектов: административного здания для управления внутренних дел и физкультурно‑оздоровительного комплекса. Соответствующий градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) уже выдан, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«На земельном участке площадью 2,56 гектара на улице Маршала Рыбалко появится здание полиции и отдельно стоящий физкультурно-оздоровительный комплекс. Предельная площадь объектов составит около 29 тысяч квадратных метров, строительство будет вестись в рамках Адресной инвестиционной программы», – сказал Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
По словам Ефимова, современная инфраструктура важна для эффективной работы правоохранительных органов. Новое здание поможет организовать удобные условия как для службы сотрудников, так и для приема посетителей. Кроме того, собственный спорткомплекс даст возможность полицейским поддерживать физическую форму и вести здоровый образ жизни.
Локация выбрана с учётом транспортной доступности: стройплощадка расположена неподалеку от станции метро «Октябрьское Поле» Таганско‑Краснопресненской линии и станции «Панфиловская» Московского центрального кольца.
Градостроительный план земельного участка — ключевой документ для начала строительства. В нем зафиксированы допустимые параметры застройки: что именно разрешено возвести на участке и какие предельные размеры могут быть у объектов.
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