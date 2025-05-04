Ефимов: На северо-западе Москвы инвесторы получили пять зданий по льготной аренде
За время действия программы «1 рубль за квадратный метр в год» инвесторам было передано пять объектов на северо-западе столицы, общая площадь которых превышает 5,5 тысяч кв.м., сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Среди них историческая постройка, а также недвижимость для работы частных образовательных учреждений, принимающих в общей сложности более 300 детей», - отметил Ефимов.
По словам министра правительства Москвы, руководителя Департамента городского имущества Екатерины Соловьевой, четыре объекта были арендованы учреждениями образования.
«В Хорошево-Мневниках в двух зданиях работают школа и детский сад, в общей сложности рассчитанные на 140 мест, в районе Покровское-Стрешнево – детский сад для 100 воспитанников, а в Южном Тушине - частная школа для 60 учеников», – уточнила Соловьева.
Кроме того, в рамках этой программы в 2021 году инвестор арендовал въездную башню Хорошевского конного завода. После трехлетней реставрации здания XVIII века его перевели на льготную ставку.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru