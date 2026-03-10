Ефимов: На северо-востоке Москвы строят 17 домов по реновации

В настоящий момент в Северо-Восточном административном округе столицы в десяти районах в рамках программы реновации строят 17 домов, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь новостроек составит примерно 600 тысяч квадратных метров. Всего в них будет более 6,2 тысячи квартир, из которых примерно 70 адаптированы для маломобильных граждан.

«Совокупная жилая площадь превысит 360 тысяч квадратных метров», - добавил Ефимов.

Отмечается, что во всех новых ЖК обеспечена безбарьерная среда. Там создали сквозные входные группы и вестибюли, которые оборудуют на одном уровне с улицами, без лестниц и порогов.

Как уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики, больше всего новостроек появится в Лосиноостровском районе, где возводят пять домов. По два ЖК будет в Останкинском районе, а также в Марьиной Роще и Южном Медведкове. Еще по одному жилому комплексу — в Алексеевском, Бабушкинском и Ярославском районах, в Ростокине, Бибиреве и Свиблове.

В Мосгосстройнадзоре добавили, что после начала строительства домов по реновации на северо-востоке Москвы прошло около 60 выездных проверок, в рамках которых инспекторы Комитета оценили объем работ и использованные материалы.

Уточняется, что новые ЖК возводят из высококачественных материалов преимущественно российского производства с применением современных энергоэффективных технологий в соответствии со стандартами реновации.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин объявил, что в Можайском районе Москвы в новостройку по реновации переедут свыше 250 жителей из двух соседних домов.

