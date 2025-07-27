Ефимов: На северо-востоке Москвы реализуют 13 проектов в рамках МаИП
Москва выделила более 28 гектаров земли на реализацию масштабных инвестиционных проектов (МаИП), для которых город выделил участки общей площадью более 28 гектаров. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Реализация масштабных инвестпроектов направлена на создание в Москве современных объектов образования, спортивных комплексов, производств, многофункциональных центров. Сейчас на территории Северо-Восточного административного округа девелоперы и застройщики реализуют 13 МаИП, для которых выделены участки общей площадью более 28 гектаров. На них возведут около 330 тысяч квадратных метров различной недвижимости», – рассказал вице-мэр.
На севере столицы создадут производства по пошиву одежды, выпуску медицинского оборудования, косметической продукции, а также приборостроительный производственно-инжиниринговый центр. Суммарная площадь новых заводов превысит 160 тысяч кв м, на которых смогут найти работу более двух тысяч человек.
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Екатерина Соловьева добавила, что строительство на 20 га идет по льготной арендной ставке – один рубль в год. Она упомянула, что на северо-востоке города по такому договору осуществляется строительство двух производств одежды, площадью свыше 30 тысяч кв м.
Масштабный инвестиционный проект – это механизм взаимодействия города и бизнеса, который действует в столице с 2016 года. Он направлен на развитие экономики и инфраструктуры Москвы, а также на создание рабочих мест. Для этого земельные участки предоставляют в аренду инвесторам.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что Москва активно развивает собственные производственные комплексы.
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