Ефимов: На северо-востоке Москвы по программе реновации расселили 120 домов
На северо-востоке Москвы по программе реновации расселили почти 120 старых домов, сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Переселение по программе реновации на северо-востоке столицы началось в 2018 году. Первыми начали переселяться жители домов в районах Бабушкинский и Южное Медведково. Сегодня на территории Северо-Восточного административного округа Москвы полностью расселены 119 зданий, еще 43 старых дома находятся в процессе расселения», - отметил он.
По его словам, новое жилье получили уже 24,3 тысячи горожан, всего ожидается расселение 499 домов в этом округе. Жителям предоставят квартиры с улучшенной отделкой и благоустроенной территорией.
Отмечается, что расселенные дома на северо-востоке Москвы расположены в 15 районах. Например, в Бабушкинском районе в новое жилье переехали жители 22 домов. Также граждане могут воспользоваться специальной услугой «Помощь в переезде», которая предоставляется бесплатно, уточнили в столичном Департаменте градостроительной политики.
Программа реновации функционирует в столице с 2017 года, она затронет почти миллион граждан, расселение коснется более пяти тысяч домов. Мэр города Сергей Собянин до этого поручил ускорить темпы программы.
Он также сообщил, что в августе в столице открыли вторую очередь завода по изготовлению префаб-конструкций для ускоренного возведения жилых домов, в том числе для программы реновации.
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