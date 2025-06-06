Ефимов: На севере Москвы в рамках МаИП построят новые школы и спортобъекты

На севере столицы в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) застройщикам были переданы земельные участки для возведения новых предприятий, а также спортивных и образовательных учреждений. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.



«Масштабные инвестиционные проекты позволяют привлекать девелоперов к развитию городской инфраструктуры и созданию рабочих мест в разных районах столицы. Сейчас в Северном административном округе реализуется 26 МаИП, для которых город предоставил почти 36 гектаров земли», – отметил заместитель мэра.



По его словам, инвесторы возведут там новые промышленные предприятия, образовательные учреждения, спорткомплексы, коммерческую недвижимость и другие объекты общей площадью свыше 1,1 миллиона квадратных метров.



Министр правительства Москвы, глава столичного департамента городского имущества Екатерина Соловьева, в свою очередь, обратила внимание на то, что благодаря этому на Дмитровском шоссе построят новую школу на 800 учащихся и детский сад на 150 воспитанников.



Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что с 2016 года в рамках МаИП инвесторам передано больше 1,1 тысячи гектаров земли.

