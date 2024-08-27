Ефимов: На севере Москвы в рамках КРТ построят жилье, соцобъекты и предприятия

В рамках программы комплексного развития территорий (КРТ) на севере Москвы проведут редевелопмент 14 площадок площадью более 250 гектаров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Инвесторы и операторы КРТ возведут на участках современные городские пространства, где появится более 6,3 млн квадратных метров различной недвижимости», - отметил Ефимов.

По его словам, реализация этих проектов позволит создать около 68 тыс. рабочих мест.

Как уточнил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман, в 11 районах города будет построено более 3,6 млн кв.м. жилья.

«Свыше 2,6 млн кв.м. займут общественно-деловые и социальные объекты, а также современные производства», – добавил Гаман, отметив, что речь, в частности, идет об учреждениях медицины и образования.

Со своей стороны, министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что эти проекты ускорят программу реновации - более 20 тыс. жителей севера столицы смогут вселиться в новые квартиры.

Всего на сегодняшний день в Москве на разных стадиях находятся 236 проектов КРТ, 88 из них – в стадии активной реализации.

