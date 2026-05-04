Ефимов: На севере Москвы появится путепровод уникальной формы
В столице продолжается возведение путепровода, который соединит районы Аэропорт и Савеловский с Коптевом. Проект предусматривает волнистый изгиб в месте пересечения с путями МЦД-2. Об этом рассказал глава Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«В Северном административном округе специалисты продолжают возводить искусственное сооружение через пути Рижского направления Московской железной дороги, которое соединит улицы 8 Марта и Приорова. Путепровод длиной 450 метров свяжет сразу три района САО – Савеловский, Аэропорт и Коптево», — сообщил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба столичного Градостроительного комплекса.
По его словам, дорога пересечет прямолинейный участок железнодорожных путей, но волнистая форма позволит беспрепятственно ее интегрировать на участке с плотной застройкой и развитой железнодорожной инфраструктурой.
Проект позволит улучшить транспортное обслуживание Северного округа сразу в четырех районах: Аэропорт, Тимирязевский, Савеловский и Коптево. Москвичи смогут получить альтернативные маршруты для выхода на основные дороги — Северо-Западную хорду и Ленинградское шоссе.
В свою очередь, руководитель Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Василий Десятков отметил, что в строительстве будет использовано девять опор.
Работы ведутся под надзором инспекторов «Контроля Москвы», которые уже провели две выездные проверки и оценили соответствие готовности требованиям утвержденных проектных документов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал строительство путепровода, который соединит Коптево сразу с двумя районами — Савеловским и Аэропортом.
