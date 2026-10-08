Ефимов: На севере Москвы появится конечная станция городского транспорта

Станция станет значимым элементом развития местной транспортной инфраструктуры: на территории оборудуют разворотную площадку для автобусов и электробусов, а также возведут само здание станции. Внутри разместят всё необходимое для комфортной работы персонала.

Здание выполнят в современном архитектурном стиле с акцентом на натуральные текстуры. Фасады облицуют металлокерамическими кассетами двух оттенков — «Светлый орех» и «Тёмный орех». Цоколь отделают тёмной керамогранитной плиткой.

Развитие сети конечных станций — часть системной работы по повышению эффективности наземного транспорта в Москве. Такие объекты позволяют автобусам и электробусам сразу выходить на маршруты из нужного района, а сотрудникам — удобно отдыхать между рейсами. Сейчас в городе функционирует уже свыше 170 подобных станций.

Новая станция улучшит транспортное обслуживание северных районов столицы и сделает условия работы водителей и сотрудников наземного транспорта более комфортными.

