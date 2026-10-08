Ефимов: На севере Москвы появится конечная станция городского транспорта
В Молжаниновском районе на севере Москвы построят современную конечную станцию для городского транспорта — её архитектурная концепция уже получила одобрение, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Согласована архитектурная концепция здания конечной станции городского транспорта в Молжаниновском районе. Объект расположится вблизи сооружения по адресу: Ленинградское шоссе, дом 300А, строение 29», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
Станция станет значимым элементом развития местной транспортной инфраструктуры: на территории оборудуют разворотную площадку для автобусов и электробусов, а также возведут само здание станции. Внутри разместят всё необходимое для комфортной работы персонала.
Здание выполнят в современном архитектурном стиле с акцентом на натуральные текстуры. Фасады облицуют металлокерамическими кассетами двух оттенков — «Светлый орех» и «Тёмный орех». Цоколь отделают тёмной керамогранитной плиткой.
Развитие сети конечных станций — часть системной работы по повышению эффективности наземного транспорта в Москве. Такие объекты позволяют автобусам и электробусам сразу выходить на маршруты из нужного района, а сотрудникам — удобно отдыхать между рейсами. Сейчас в городе функционирует уже свыше 170 подобных станций.
Новая станция улучшит транспортное обслуживание северных районов столицы и сделает условия работы водителей и сотрудников наземного транспорта более комфортными.
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