Ефимов: На севере Москвы появится конечная станция городского транспорта

В Молжаниновском районе на севере Москвы построят современную конечную станцию для городского транспорта — её архитектурная концепция уже получила одобрение, рассказал глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Согласована архитектурная концепция здания конечной станции городского транспорта в Молжаниновском районе. Объект расположится вблизи сооружения по адресу: Ленинградское шоссе, дом 300А, строение 29», — отметил Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.
ФОТО: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Станция станет значимым элементом развития местной транспортной инфраструктуры: на территории оборудуют разворотную площадку для автобусов и электробусов, а также возведут само здание станции. Внутри разместят всё необходимое для комфортной работы персонала.

Здание выполнят в современном архитектурном стиле с акцентом на натуральные текстуры. Фасады облицуют металлокерамическими кассетами двух оттенков — «Светлый орех» и «Тёмный орех». Цоколь отделают тёмной керамогранитной плиткой.

Развитие сети конечных станций — часть системной работы по повышению эффективности наземного транспорта в Москве. Такие объекты позволяют автобусам и электробусам сразу выходить на маршруты из нужного района, а сотрудникам — удобно отдыхать между рейсами. Сейчас в городе функционирует уже свыше 170 подобных станций.

Новая станция улучшит транспортное обслуживание северных районов столицы и сделает условия работы водителей и сотрудников наземного транспорта более комфортными.

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ФОТО: Владимир Ефимов, глава Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы
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